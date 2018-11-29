Около украино-венгерской границы нашли кладбище "евроблях"

Брошенные "евробляхи" / Мукачево.нет

В Закарпатье около КПП "Лужники-Берегшурань", с венгерской стороны, замечено большое количество брошенных авто на "евробляхах".

Как пишет Mukachevo.net, преобладают на машинах венгерские и польские номерные знаки. Часть машин разбита и разграблена.

По словам перевозчика из Берегово, машины у кафе Hatar или просто в поле водители оставляют давно. Обычно на несколько дней. Например, если с документами не все в порядке.

Однако некоторые стоят годами, вот их-то и разграбляют, тем более, стоянка нелегальная и находится у поста пограничной полиции.

Издание пишет, что на данный момент количество автомобилей увеличилось почти до 100.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.