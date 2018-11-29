"Мне должны были заплатить": участница секс-скандала Бурейко дала первое интервью

Наталья Бурейко / Наталья Бурейко/Фейсбук

Наталья Бурейко, участница секс-скандала с якобы домогательствами со стороны чиновника МВД Александра Варченко, дала первое интервью.

О том, как все происходило на самом деле и как она стала жертвой Tinder-скандала с чиновником студентка рассказала изданию "Страна".

Как утверждает девушка, все началось с того, что она со своим молодым человеком поехала на вечеринку к знакомым. Там некий Влад уговорил студентку дать ее аккаунт в Фейсбуке - "попользоваться". Не забесплатно - Бурейко пообещали полторы тысячи гривен.

"Должны были полторы тысячи гривен заплатить", - отметила девушка. Впрочем, грустно резюмировала она, денег ей так и не заплатили.

А еще Бурейко уверяет, что и понятия не имела, зачем понадобился ее аккаунт.

"Захожу с Игоря телефона, чтоб посмотреть, что там у меня творится. Вижу пост, что там какие-то угрозы, якобы переписка в "Тиндере" моя, хотя у меня даже аккаунта там нет. Я Читайте такжеИзвестного политтехнолога "взяли" по делу о секс-скандале вокруг копа и супруга замглавы ДБРсразу в панике пишу Владу, мол, что это за пост? Хотела, чтоб объяснил. Он написал, что не знает, сейчас зайдет в интернет и посмотрит. Пообещал, что разузнает. Вскоре ответил, что все хорошо, но завтра нужно будет написать заявление, а пост повисит пару дней и его удалят. Думаю, ну ладно, коль головой ручается…", - говорит Наталья.

Девушка призналась, что очень паниковала, когда поняла, что происходит на ее аккаунте. Знакомые еще всплывали пару раз - обманом попросили написать заявление в Генпрокуратуру и говорили про деньги.

Напомним, что секс-скандал разгорелся 7 ноября, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила Александра Варченко в домогательствах и угрозах ее жизни. Тот категорически опроверг обвинения, назвав все информатакой, связанной с персоной его гражданской супруги и ее работой в ДБР. Однако девушка быстро отказалась от обвинений и принесла извинения.

При этом Бурейко заявила, что не знает Петрова и о семье Варченко тоже впервые узнала лишь тогда, когда все завертелось. По ее словам, аккаунта в Tinder у нее никогда не было.