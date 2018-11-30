Секс-скандал со студенткой: в Киеве задержали блогера Петрова

Петров задержан и находится в СИЗО / Фото: Facebook/Владимир Петров

В Киеве правоохранителями задержан известный блогер Владимир Петров по делу о якобы сексуальных домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, Петров задержан по подозрению в совершении ряда преступлений.

"Одним из пострадавших от совершения указанных преступлений является известный украинский журналист. Сейчас продолжается проведение неотложных следственных и процессуальных действий, в связи с чем предоставить другую информацию не представляется возможным", - заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Отмечается, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, в нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, а также в воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации.

Позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook о задержании Петрова, который разместил в Киеве борды от имени днепровского градоначальника с поздравлениями в адрес различных структур.

В комментариях главный военный прокурор Анатолий Матиос информацию подтвердил и заявил, что эту ночь Петров проведет в следственном изоляторе, после чего состоится публичный суд.

/ Фото: Facebook/Борис Филатов

Как ранее сообщалось, Наталья Бурейко, участница секс-скандала с якобы домогательствами со стороны чиновника МВД Александра Варченко, дала первое интервью.

Напомним, что секс-скандал разгорелся 7 ноября, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила Александра Варченко в домогательствах и угрозах ее жизни. Тот категорически опроверг обвинения, назвав все информатакой, связанной с персоной его гражданской супруги и ее работой в ДБР. Однако девушка быстро отказалась от обвинений и принесла извинения.