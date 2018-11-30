Секс-скандал с домогательствами копа к студентке: Политтехнологу и блогеру сообщили о подозрении

Владимир Петров в зале суда / "Страна"

Главная военная прокуратура Украины объявила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку − по делу о "секс-скандале" с заместителем главы отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ Наталье Бурейко.

Соответствующее сообщение в пятницу, 30 ноября, опубликовал портал "Укринформ" со ссылкой на собственный источник в прокуратуре. Согласно его информации, Петрову вменили нарушение статьи 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилища), статьи 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и статьи 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК Украины.

Барабошко подозревают в совершении аналогичных преступлений плюс статья 368 (получение взятки) УК Украины.

Александр Барабошко / "Левый берег"

Позднее стало известно, Печерский райсуд решил выбирать меру пресечения для Петрова и Барабошко в закрытом режиме.

Напомним, что секс-скандал разгорелся 7 ноября, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила Александра Варченко в домогательствах и угрозах ее жизни. Тот категорически опроверг обвинения, назвав все заказной информкампанией, связанной с персоной его гражданской супруги и ее работой в ДБР. Однако девушка быстро отказалась от обвинений и принесла извинения.