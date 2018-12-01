"Дебильная" идея России по Украине провалилась — волонтер

1 декабря 2018, 14:38

РФ будет продолжать пытаться создать в нашей стране "русский мир", полагает активист.

Волонтер считает, что
"Дебильная" российская идея "Новороссии" провалилась, считает волонтер / Reuters

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай сообщил, что "дебильная" идея Российской Федерации по Украине — идея "Новороссии" — провалилась.

У РФ не получилось расшатать украинское государство и провести восстание областей, рассказал активист на чате в Главреде.

По словам собеседника, Россия продолжит попытки создать в нашей стране "русский мир", будет продолжать пытаться "защитить русскую церковь", а также "русского человека" и "русский язык".Читайте также"Русский мир головного мозга". Ницой предупредила русскоязычных украинцев об опасности

"Я думаю, что идея "Новороссии" провалилась. Эта абсолютно дебильна идея — создать в Украине различные "народные республики" — полностью провалилась… я думаю, что Москва будет понемногу отказываться от этой идеи", — отметил офицер.Ранее Мирослав Гай говорил Главреду, что, если в Украине на выборах в Верховную Раду (запланированы в 2019 году) победят проукраинские силы, Россия может прибегнуть к более усиленной агрессии в отношении нашей страны.

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Россия русский мир Новороссия Мирослав Гай идея
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