Задержанные у Крченского пролива украинские корабли таинственно исчезли

Задержанные украинские катера в порту Керчи / Reuters

Задержанные 25 ноября неподалеку от Керченского пролива украинские катера "Никополь" и "Бердянск" отбуксировали в неизвестном направлении.

Об этом сообщил портал mil.in.uа.

В порту Керчи остался только буксир "Яны Капу".

kerchinfo.com

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.