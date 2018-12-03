В Николаеве инвестор проданного судостроительного завода "Океан" заявил об интересе России

Завод "Океан" ушел с молотка / фото wikipedia.org

В Николаеве продан судостроительный завод "Океан". Ликвидатор предприятия Ирина Сербин заявила, что сумма сделки составила 122,2 млн грн.

Как сообщает Интерфакс, директором и владельцем комитета кредиторов является Игорь Волошин, который приходится племянником экс-начальнику Николаевского порта Василию Капацыне.

"Я уверен, что все мы с вами будем строить корабли, пароходы, суда во благо нашей Украине. Я вас всех поздравляю с тем, что более тысячи человек, работников завода, получать более 90 млн грн своей задолженности", - сказал Волошин вскоре после продажи.

Однако один из акционеров, представитель компании "Зонел Оперейшенл Лимитед" Игорь Игнатов заявил, что завод продают в интересах России.

"В настоящее время завод ликвидируется и уничтожается в интересах России, при поддержке украинских судов. В преступную группу входят: ликвидатор Ирина Сербин, председатель комитета кредиторов завода "Океан" Волошин, организатор незаконного аукциона по продаже завода "Океан" Федоренко, который связан с так называемым "замминистра обороны ЛНР" Надаенко, а также два судьи Николаевского хозяйственного суда Давченко и Василяка", - сказал он в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Игнатов заявил, что деньги от продажи стратегического предприятия могут получить люди, связанные с агрессором.

"Завод хотят продать и, тем самым, уничтожить стратегически уникальное предприятие судостроительной отрасли Украины, которое строит и ремонтирует суда гражданского флота, а также военные корабли. Я считаю, что ликвидация и уничтожение – антинародное и антигосударственное преступление", - отметил инвестор.

Напоминаем, в Николаевской области хозяйственный суд объявил банкротом Черноморский судостроительный завод.