"Незалежність" для Киева Фанар приготовил откровенно ущербную": в Сети сравнили Уставы ПЦвУ и УПЦ МП

5 декабря 2018, 10:25

В текущем виде "фанарская автокефалия" ничем не богаче, а местами даже беднее московской автономии, резюмирует Telegram-канал "Церквач".

Петр Порошенко, Варфоломей
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей / Униан

Сразу несколько украинских СМИ опубликовали пересказ содержания "Конституционной хартии Украинской Церкви", которая ляжет в основу Устава Православной Церкви в Украине.

Устав для автокефальной Церкви с уставом УПЦ Московского Патриархата сравнил Telegram-канал "Церквач", отметив, что "если их (опубликовавших эти данные СМИ – ред.) информация верна, "незалежність" Фанар для Киева приготовил откровенно ущербную.

Читайте такжеПорошенко объявил дату Объединительного собора1. Украинская Церковь "неразрывно связана" с Вселенским Патриархатом, и лишь через него — со всеми остальными Поместными Православными Церквями. В третьем пункте Устава УПЦ МП прописано аналогичное положение.

2. Особый акцент на том, что автокефалию дарует именно Константинопольский престол. В первом же пункте Устава УПЦ МП, напротив, подчеркивается ее "самостоятельность и независимость в своем управлении и устройстве".

3. Предстоятель ПЦвУ, как и предстоятель УПЦ МП, будет иметь титул митрополита Киевского. Никаких патриархов.

4. Вместо Священного Синода в ПЦвУ будет так называемый Годовой Синод, состоящий из 12 митрополитов, которые меняются каждый год. В УПЦ МП полноценный Священный Синод, решения которого утверждаются Священным Синодом РПЦ, и за все время существования автономии не было случая, когда бы эти решения не утверждались, за исключением истории с расколом Филарета (Денисенко).

5. Конечная инстанция в разрешении споров между духовенством ПЦвУ — Константинопольский патриарх. Московский патриарх не имеет таких прав в отношении УПЦ МП, ее архиереев судит только свой Священный Синод и Архиерейский Собор, причем эта привилегия для Украины закреплена в Положении о церковном суде РПЦ.

6. Вселенский Патриархат оставил за собой право утверждения статутов церковных единиц. Синод УПЦ МП делает это самостоятельно, на Украине нет ставропигий Московского патриарха.

Читайте также"Совершили много зла": еще одна Церковь выступила против автокефальной УПЦ7. ПЦвУ будет получать святое миро из Константинополя. УПЦ МП получает его из Москвы.

8. Вселенский Патриархат будет утверждать решение о канонизации святых. В УПЦ МП это право принадлежит Архиерейскому Собору, после чего святые сразу получают статус местночтимых. Архиерейский Собор РПЦ выносит решение о включении новопрославленных украинских святых в общецерковные святцы.

9. Константинопольский патриарх будет утверждать решение об избрании митрополита Киевского. Аналогичным правом обладает Московский патриарх.

10. Митрополит Киевский ПЦвУ не станет членом Священного Синода Константинопольской Церкви. Митрополит Киевский УПЦ МП является постоянным членом Священного Синода РПЦ, а остальные украинские архиереи принимают участие в заседаниях в качестве временных членов наравне со всеми остальными архиереями Московского Патриархата. Делегаты от УПЦ МП также участвуют во всех Архиерейских и Поместных Соборах Московского Патриархата, оказывая на их решения серьезное влияние. Никаких рычагов влияния на Вселенский Патриархат украинские архиереи иметь не будут.

Читайте такжеОперация "Преемник": назван "дублер" Филарета, который может возглавить Единую церковь в Украине"Выходит, что в текущем виде "фанарская автокефалия" ничем не богаче, а местами даже беднее московской автономии. С таким уставом ПЦвУ окажется надолго, возможно на века, привязана к Константинополю, имея притом перед глазами пример Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, которая своего томоса за излишнюю самостоятельность лишилась (речь идет о решении Синода Константинопольской Церкви "упразднить" Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе – ред.). ПЦвУ станет "двойником" УПЦ МП с "правильным" патриархом, меньшим числом приходов, но зато с поддержкой светской власти. По крайней мере, до следующего Майдана", – резюмирует Telegram-канал.

Напомним, 3 ноября президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

Как сообщалось, 29 ноября Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии УПЦ.

Позже в УПЦ МП заявили, что Томоса в этом году не будет, поскольку проходившее с 27 по 29 ноября в Стамбуле заседание синода Константинопольского патриархата было последним в этом году.

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