"Пати-Чернобыль". В Припяти устроили вечеринку электронной музыки: опубликованы фото, видео

Вечеринка в Чернобыле / Vice

В городе Припять, центре зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, в начале декабря нынешнего года прошла вечеринка электронной музыки (т.н. "рейв").

Соответствующее сообщение опубликовал портал Vice. По их данным, автор проекта Artefact и организатор мероприятия, художник Валерий Коршунов обустроил военизированную охрану для посетителей и раздачу им защитных халатов.

"Толпа танцевала под электро, играющее через громкоговорители, установленные на главной площади Припяти. Всполохи света мерцают на бетонных блоках пустынных домов", — описал вечеринку журналисты.

Вечеринка в Чернобыле / Vice

Вечеринка в Чернобыле / Vice

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине школьницы устроили вечеринку на кладбище.