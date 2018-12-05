В Киеве умер легендарный украинский актер Николай Рушковский

Николай Рушковский / rusdram.com.ua

Легендарный украинский актер Николай Рушковский скончался в Киеве в возрасте 93 лет.

Такое сообщение опубликовал в среду, 5 ноября, на своей странице в Facebook театральный критик Олег Вергелис.

"Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса (старый лакей, персонаж пьесы Антона Чехова "Вишневый сад" − "Главред"). Николай Рушковский (1925-2018). Светлая память", — написал он.

По информации журналистов, Николай Рушковский в последний раз вышел на сцену киевского "Театра Русской драмы имени Леси Украинки" 25 ноября – в постановке "Насмешливое мое счастье", после которого неудачно упал и получил перелом бедра. От последствий этой травмы пожилой актер так и не оправился.

Николай Рушковский играл на сцене "Театра Русской драмы имени Леси Украинки" с 1952 года Кроме того, он был известен как киноактер благодаря ролям в фильмах "Ключи от неба" и "Освобождение." Кроме того, Рушковский был одним из организаторов украинской театральной премии "Киевская пектораль", "Нового драматического театра на Печерске", мастерской театрального искусства "Сузір’я".

Напомним, ранее, весной нынешнего года, умер известный украинский актер Олег Треповский.