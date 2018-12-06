В Сети "засветили" эшелоны с боевой техникой в Ростове: опубликовано видео

Очередное скопление российской боевой техники в Ростове-на-Доне близ российской границы.
В городе Ростов-на-Дону (Российская Федерация) были замечены эшелоны с поврежденной военной техникой.
Соответствующий видеоролик опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
Видео было отснято в минувший вторник, 4 декабря. В нем четко видно, как на открытых платформах расположено большое количество бронетранспортеров, танков и другой боевой техники. Практически вся она имеет повреждения различной степени тяжести.
Напомним, ранее сообщалось о том, что офицер ВСУ показал видео уничтожения укрепленной позиции боевиков.