В Сети "засветили" эшелоны с боевой техникой в Ростове: опубликовано видео

Эшелоны из видео / скриншот из видео

В городе Ростов-на-Дону (Российская Федерация) были замечены эшелоны с поврежденной военной техникой.

Соответствующий видеоролик опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Видео было отснято в минувший вторник, 4 декабря. В нем четко видно, как на открытых платформах расположено большое количество бронетранспортеров, танков и другой боевой техники. Практически вся она имеет повреждения различной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о том, что офицер ВСУ показал видео уничтожения укрепленной позиции боевиков.