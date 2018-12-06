"Фермер, значит": нардеп "спалился" за играми в Верховной Раде

Евгений Геллер и смартфон / Ян Доброносов/Фейсбук

Народный депутат от парламентской группы "Відродження" Евгений Геллер попался на играх; во время заседания Верховной Рады депутат, не обращая внимания на происходящее, азартно "резался" в стратегию на своем смартфоне.

Момент поймал в свой объектив фотокорреспондент Ян Доброносов, опубликовав его на своем Facebook с подписью: "Евгений Геллер в работе!"

Пользователи заинтересовались тем, во что же так азартно играл нардеп. Некоторые предположили, что это "Ферма", на что другие пошутили: "Фермер, значит".

Занятие Геллера вызвало вал шуток - так, некоторые пользователи предположили, что таким образом депутат изучает аграрный сектор.

"Странные вы люди, человек изучает аграрный сектор, а вы его, эх", "Собирает урожай. Трудяга", "Ничего вы не поняли, человек разрабатывает новую стратегию для луганской "Зари", а вы здесь фермеры, фермеры", – сказано в комментариях.

Напомним, ранее внефракционный народный депутат Андрей Денисенко попался на просмотре фотографий порнографического характера; причем делал это скандально известный нардеп прямо в стенах Верховной Рады, да еще и 22 ноября, в день голосования парламента за бюджет на новый 2019 год.