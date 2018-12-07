Блэкаут по-киевски: один из крупнейших районов Киева остался без света

Троещина без света / Информатор Киев

Вечером 7 декабря Троещина в Деснянском районе Киева осталась без света: обесточены десятки домов, не горят уличные фонари и светофоры, остановились троллейбусы и трамваи.

Как пишет Информатор, электроэнергия пропала в 16:15. До сих нет света на проспекте Ватутина и по улице Закревского, а также в ТРЦ SkyMall.

В диспетчерской "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что причиной "блэкаута" стало аварийное отключение из-за аварии на 10-киловольтной линии. К 19:00 электроэнергию пообещали возобновить.

Напомним, ранее из-за непогоды в Украине в семи областях были обесточены 205 населенных пунктов. Люди остались без электричества вследствие непогоды (дожди, порывы ветра) и срабатывания систем защиты линий электропередач.

Также сообщалось, что в "ЛНР" боевики оставили людей без электричества и воды. Жителям подконтрольной врагу территории сказали сделать запасы воды на трое суток, отметил Казанский.