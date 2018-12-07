Главный шпион Америки рассказал, зачем Путину нужна Украина

Зачем Путину нужна Украина / Reuters

Президент России Владимир Путин мечтает вернуть России статус сверхдержавы, как это было при СССР. Но для этого ему нужна Украина.

Об этом заявил ветеран Центрального разведывательного управления США Джек Девайн, которого прозвали "главным шпионом Америки", в комментарии ТСН.

"Основная цель Путина — попытаться отвоевать большую роль на мировой сцене, и именно это грозит Украине. Чтобы вернуть влияние сопоставимое с тем, что было в СССР, Москве нужен контроль над странами-соседями", – пояснил Девайн.

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"Я считаю, что Путин – очень эффективный тактик, но значительно более слабый стратег. У него старая и краткосрочная стратегия, которая рассчитана на внутреннего потребителя", – отметил шпион ЦРУ.

Главной же ошибкой Путина он назвал то, что тот наживает себе врагов вместо того, чтобы приобретать союзников.

"Вашингтон меняется, становится более реалистичным в своих оценках России", – добавил он.

Ранее эксперт спрогнозировал ответ Путина на разрыв Украиной "дружбы" с РФ. Он выразил надежду, что украинские власти продумали принятое решение и оценили его риски.