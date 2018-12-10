"Баловники-затейники": На Одесчине школьники устроили гей-оргию и сняли порно

Иллюстративное фото / Нацполиция

В селе Огородное (Болградский район, Украина) трое подростков-школьников устроили гей-оргию, сняли порно и опубликовали ролик в Сети.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты 7 канала.

По словам руководства школы села Огородное, где учатся все новоявленные порнографы, подростки могли насмотреться порнографии в интернете и потому решили устроить гей-оргию.

Теперь со всеми этими школьниками работают психологи и социальные работники (подростки происходят из неблагополучных семей).

Напомним, ранее сообщалось о том, что монах устраивал наркотические гей-оргии в храме.