Минкульт добавил в "черный список" легендарного "комиссара Каттани" Микеле Плачидо

10 декабря 2018, 19:35

Бывшему кумиру миллонов советских женщин Микеле Плачидо досталось из-за поддержки политики президента РФ Путина.

Микеле Плачидо / "АиФ"

Чиновники украинского Министерства культуры после официального обращения Службы безопасности дополнило "черный список" лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, персоной легендарного итальянского актера Микеле Плачидо.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ведомства.

Плачидо, который был невероятно популярен в СССР в середине 1980-х, благодаря роли комиссара Каттани в сериале о мафии "Спрут", в последние годы активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина.

К слову, список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Минкульт на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Микеле Плачидо в роли комиссара Каттани / кадр из сериала "Спрут"

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "черный спискок" Минкульта внесли певца Александра Буйнова, певца Александра Маршала, актрису Алису Фрейдлих, а также певицу Ларису Долину.

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Минкульт Россия СБУ Италия сериал черный список Владимир Путин Микеле Плачидо
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