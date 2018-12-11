Чат с ведущим и создателем программы "Караоке на Майдані" Игорем Кондратюком

11 декабря 2018, 08:00

Чат в "Главреде"

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк / Master Management

13 декабря, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с продюсером, шоуменом и бессменным ведущим программы "Караоке на Майдані" Игорем Кондратюком.

Вскоре проекту, который создал Игорь Кондратюк – "Караоке на Майдані", исполняется 20 лет. За это время "Караоке на Майдані" стало настоящей кузницей талантов, ведь именно с него начали свою карьеру на сцене десятки нынешних украинских звезд. "Караоке на Майдані" является программой-рекордсменом на украинском телевидении, поскольку, в отличие от него, ни одно музыкальное или развлекательное шоу не идет в эфире 20 лет подряд. Уже 16 декабря состоятся съемки сразу двух программ – финала года и юбилейной программы к 20-летию "Караоке…".

В ходе чата с Игорем Кондратюком вы узнаете, каково это – быть ведущим программы два десятка лет подряд, а также услышите мнение гостя "Главреда" по многим актуальным вопросам культурной и шоубизовой жизни Украины.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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