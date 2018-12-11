"Порванные рясы, сорванные кресты". В церкви на Тернопольщине подрались сторонники УПЦ КП и УАПЦ: опубликовано видео

Момент прорыва в церковь / иллюстративное фото

6 декабря в селе Винятинцы (Залещицкий район, Тернопольщина) в местной церкви произошел конфликт с потасовкой между священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал "20 хвилин". По данным журналистов, управляющий Тернопольской епархией УАПЦ архиепископ Тихон (Петранюк) во время богослужения в церкви Винятинцев пытался войти и зачитать свое распоряжение о запрете в служении протоиерею Иоанну (Бойко).

Миряне, возмущенные визитом и решением архиепископа, заблокировали ему проход в храм. Конфликт быстро перерос в потасовку с угрозами и оскорблениями.

Тихону все же удалось пройти в церковь. Возле амвона он снова попытался зачитать свое распоряжение. Однако миряне отобрали у священнослужителя посох, разломали его на две части и бросили под ноги.

По словам очевидцев, дело кончилось дракой со всеми положенными атрибутами − порванными рясами, сорванным крестами и кровью на полу.

В результате инцидента протоиерей Иоанн (Бойко) был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и перелом ребер. Он уже обратился с соответствующим заявлением об избиении в Нацполицию.

"Мы обратились за комментарием к Владыке Павлу. Он пока отказался реагировать на эту ситуацию, хотя подтвердил факт принадлежности прихода Успения Пресвятой Богородицы села Винятинцы Залещицкого района к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Также Владыка Павел сказал, что соответствующий рапорт был направлен Святейшему Патриарху Филарету",- заявили представители архиепархии УАПЦ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что еще одна церковь на Тернопольщине перешла к УПЦ (КП).