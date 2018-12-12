"Придется демонтировать": эксперт спрогнозировал судьбу Крымского моста

Крымский мост нужно будет демонтировать, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) нужно будет демонтировать.

Крымский мост можно какое-то время поддержать в эксплуатации, постоянно латая и укрепляя, но после запустения он станет непригодным меньше, чем за год, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, Крымский мост строили как политический проект, а почвы и течения президенту РФ Владимиру Путину не подконтрольны.

"Я больше политик, чем экономист, поэтому думаю, что потребуется его демонтировать. Кроме того, он построен с ужасными нарушениями, которые разрушают экосистему и создали препятствия для нормального судоходства", — отметил собеседник.

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"Мост строили как политический проект, а почвы и течения Путину не подконтрольны. Не думаю, что этот мост простоит долго", — заявил эксперт.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.