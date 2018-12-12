"Путину не подконтрольны почва и течения": эксперт спрогнозировал судьбу Крымского моста

12 декабря 2018, 09:59

Керченский мост построен с ужасными нарушениями, отметила аналитик.

Эксперт полагает, что Крымский мост нужно будет демонтировать
Крымский мост нужно будет демонтировать, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) нужно будет демонтировать.

Крымский мост можно какое-то время поддержать в эксплуатации, постоянно латая и укрепляя, но после запустения он станет непригодным меньше, чем за год, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, Крымский мост строили как политический проект, а почвы и течения президенту РФ Владимиру Путину не подконтрольны.

"Я больше политик, чем экономист, поэтому думаю, что потребуется его демонтировать. Кроме того, он построен с ужасными нарушениями, которые разрушают экосистему и создали препятствия для нормального судоходства", — отметил собеседник.

Читайте такжеЭксперт предупредил о последствиях смещения Крымского мостаЧорновил полагает, что до тех пор, пока Украина вернет Крым под свой контроль, судьбу сооружения может решить матушка-природа.

"Мост строили как политический проект, а почвы и течения Путину не подконтрольны. Не думаю, что этот мост простоит долго", — заявил эксперт.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Крым Тарас Чорновил Владимир Путин Крымский мост
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:24
Аналитик спрогнозировал колебания курса доллара до конца декабря
10:23
Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине Видео
10:05
Демотиваторы во власти, или Как чиновники отправляют своих детей прочь из Украины мнение
10:02
Авиакомпании Air France и KLM объявили о новогодней акции новости компании
09:59
"Путину не подконтрольны почва и течения": эксперт спрогнозировал судьбу Крымского моста Видео
09:54
"Немного по-варварски" и "очень смешно": СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам Видео
09:29
Зеркальная дата — 12.12: что нужно делать в этот день Видео
09:27
Эксперт объяснил, почему Украина не отбивает Донбасс силой Видео
08:58
"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в Украину Видео
08:39
"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину Видео
08:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
08:26
Украинский Майдан невозможен без Януковича мнение
08:10
Анастасии Волочковой приписали беременность Видео
07:45
"Плевок в имидж Украины": правозащитник раскритиковал восстановление Насирова в должности Видео
07:37
Ученые рассказали, как можно похудеть за выходные без тренировок
07:23
В Конгрессе США принята резолюция по агрессии в Керченском проливе: РФ выдвинуты требования по Украине Видео
07:12
С Днем Сухопутных войск Украины: поздравления в прозе, стихах и открытках Фото Видео
06:57
Керченский кризис: как Германия строит из себя дурочку мнение
06:33
Стали известны самые ворчливые знаки Зодиака Видео
06:14
"Я этим занимаюсь бурно": Даша Астафьева поделилась интимными подробностями своей жизни Видео
05:58
"Шрифт "Береста": у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New Видео
05:23
Дерзко и сексуально: украинская певица представила свою коллекцию нижнего белья Фото
04:49
Голодающей Савченко пошли на уступки
04:31
Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине
04:10
Известный врач выступил с пламенным постом о пользе презервативов
03:31
Провал Google+: стало известно, почему непопулярную соцсеть закроют раньше срока Видео
02:48
Медики рассказали о правилах незащищенного секса
02:16
В России отреагировали на слова Мосийчука о Крымском мосте и инопланетянах
01:53
В США одобрили противодействие Северному потоку-2 Видео
01:42
Пророссийские власти Крыма будут контролировать мини-отели
01:19
Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых писателей мира
00:57
В РПЦ потребовали у Константинополя извинений за действия в Украине Видео
00:38
"Синдром Насирова": Вакарчук оценил старую систему власти Видео
00:13
Французский активист "желтых жилетов" с флагом ДНР оказался гражданином России Видео
11 декабря, вторник
23:41
Во Львове требуют от президента закрыть генконсульство России
23:17
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: есть погибшие и пострадавшие Видео
22:46
Украинская разведка разрывает сотрудничество с СНГ
22:33
"ЧМ-2018 в РФ и российские сериалы". Стали известные самые популярные запросы украинцев в Google
22:16
Чорновил назвал вероятные даты предоставления Томоса УПЦ
22:00
Юбилей Playboy: галерея знаменитых красавиц, побывавших на обложках журнала Фото
21:58
"Бойко - недовыдвинутый кандидат" - Борис Колесников выборы
21:53
"Порванные рясы, сорванные кресты". В церкви на Тернопольщине подрались сторонники УПЦ КП и УАПЦ: опубликовано видео
21:42
"Воистину Воскрес!": Сеть взорвалась из-за возвращения Насирова на должность главы ГФС Видео
20:34
Средняя цена на европейский газ для Украины рекордно выросла
20:28
"Пентагон обосс*лся от смеха": в России пользователи Сети засняли падение ракеты Видео
20:09
Названа дата встречи Порошенко и генсека НАТО
19:54
В Госдепе связали агрессию России на Азове с безопасностью энергетики Европы
19:42
Российский след: названа причина отмены конкурса по продаже Центрэнерго
19:39
С грудями и попами наперевес. В Лондоне модели бесстыже сверкнули прелестями: опубликованы фото Фото
19:23
Суд восстановил Насирова в должности на посту главы ГФС с компенсацией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять