В Днепре голый мужчина на иномарке устроил ДТП и стрелял себе в голову

Сразу после инцидента / "Информатор"

В ночь со вторника на среду, с 11 на 12 декабря, в Днепре на перекрестке Сичеславской Набережной и улицы имени 6-й Стрелковой дивизии легковой автомобиль Skoda врезался в ограждение, снеся несколько секций дорожного ограждения.

Такое сообщение опубликовал портал "Информатор". По данным патрульной полиции, за рулем авто находился голый мужчина. Одеваться и покидать салон транспортного средства он отказался наотрез – равно как и от помощи врачей.

Через два часа после происшествия, около 05.30, водитель Skoda совершил попытку суицида. По словам патрульных, они оформляли необходимые бумаги по ДТП, когда мужчина, сидя в машине, внезапно достал травматический пистолет и выстрелил себе в голову.

Его немедленно доставили в больницу на скорой, а место инцидента оградили. Остальные обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина танцевал голым после концерта.