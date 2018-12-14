"Умывай е*ало": в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира

В Ровно пассажира заставили умыться зеленкой / Скриншот

Жесткое наказание устроили ровенские таксисты для пассажира, который отказался платить за проезд.

Молодому человеку дали пузырек с зеленкой и заставили умыть жидкостью свое лицо.

Отметим, что свою "расправу" таксисты зафиксировали на видео.

Отметим, что инцидент вызвал бурю негодования в Сети:

"Ждём следующее видео, где пассажиры заставляют мазаться зелёнкою водителя-грубияна", "Дикари", "Дикие рогули", "Вы что дауны? Вы же не школьники которые сняли драку за туалетом. Взрослые дядьки, а мозгов нет!", пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксист открыл огонь по двум пассажирам.