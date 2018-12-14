"Умывай е*ало": в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира

Молодому человеку дали пузырек с зеленкой и заставили умыть жидкостью свое лицо.
Жесткое наказание устроили ровенские таксисты для пассажира, который отказался платить за проезд.
Молодому человеку дали пузырек с зеленкой и заставили умыть жидкостью свое лицо.
Отметим, что свою "расправу" таксисты зафиксировали на видео.
Отметим, что инцидент вызвал бурю негодования в Сети:
"Ждём следующее видео, где пассажиры заставляют мазаться зелёнкою водителя-грубияна", "Дикари", "Дикие рогули", "Вы что дауны? Вы же не школьники которые сняли драку за туалетом. Взрослые дядьки, а мозгов нет!", пишут пользователи в комментариях под видео.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксист открыл огонь по двум пассажирам.