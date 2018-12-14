"Венгры играют против себя": аналитик пояснил, грозит ли Закарпатью захват

14 декабря 2018, 02:37

Венгрия может дестабилизировать общественную ситуацию на западе Украины, однако тут есть одно существенное "но", отметил эксперт.

Закарпатье, Венгрия, сепаратизм
Грозит ли Закарпатью захват Венгрией / Униан

Венгрия не сможет отобрать у Украины Закарпатье, уверен политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил.

Такое мнение он высказал в чате на Главреде.

"Венгрия, в отличие от России, является частью цивилизованного мира. Ее политика может быть нецивилизованной, и в чем пророссийской, но есть основополагающие принципы в ЕС и НАТО. Дестабилизировать общественную ситуацию не в целом Закарпатье, а в двух его районах они, в принципе, порой могут, но претендовать на пересмотр границ – никогда и ни за что", – убежден Черновил.

Читайте такжеВенгрия еще попьет кровушки Украине: астролог рассказал о судьбе ЗакарпатьяКроме того, политика выдачи венгерских паспортов играет против самих венгров, отметил аналитик. Он пояснил, что очень много новых граждан Евросоюза из венгерских сел и городков покидают Закарпатье, не задерживаются в Будапеште и едут жить и работать дальше в Европе. Происходит постепенное вымирание этих территорий.

"Предполагаю, что следующая перепись населения может принести немало неожиданных новостей. Не с кем играть в сепаратистские идеи. Но и так не забывайте: Венгрия – не Россия", – резюмировал Черновил.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям венгерские паспорта.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

При этом в Венгрии заявили о законности выдачи паспортов украинцам на Закарпатье. В Будапеште полагают, что действия венгерских дипломатов не противоречат международному праву.

Читайте такжеКак Украина поставила Венгрию на местоНапомним, сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Ранее и сам Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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