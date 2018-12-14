В киевском метро пробежалась толпа голых парней: опубликовано видео 18+

Подготовка к голому забегу / "Информатор"

В столице Украины в подземном переходе рядом со станцией метрополитена "Площадь Льва Толстого (Куреневская-Красноармейская ветка) около десятка обнаженных парней, прикрывая гениталии тарелками, устроили забег.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор". По данным журналистов, все парни оказались сотрудниками одной фирмы, которые устроили пари с конкурентами из Чернигова по поводу того, кто заключит больше договоров за сутки. Проигравшие должны были устроить забег в обнаженном виде в публичном месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ирландии рекордное число обнаженных женщин искупалось в ледяном море.