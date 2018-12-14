"Тактика выжженной земли": эксперт рассказал о сценарии захвата РФ Мариуполя и Бердянска

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Россия подготовила сценарий захвата Мариуполя и Бердянска, для этого на границе с Украиной в Приазовье сосредоточена танковая группа РФ, заявил политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил.

"Там собрана техника не для показухи. Сформирован реальный хорошо продуманный ударный кулак. Есть данные о переброске 500 боевых самолетов. Это все сначала фиксировала наша разведка, а теперь уже публикуют международные агентства", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его словам, именно эти данные, а не только нападение на украинские корабли в Керченском проливе, стали причиной введения военного положения.

"Думаю, что план молниеносной атаки с тактикой выжженной земли, большим числом жертв с обеих сторон таки существовал. Но Россия сегодня уже скована в своих действиях", - подчеркнул аналитик.

Чорновил считает, что угроза новых санкций заставляет Путина не просто атаковать, а искать casus belli (официальный повод для войны).

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"Предполагаю, что в Керченском проливе готовилась большая провокация, точно ждали определенную реакцию Украины, а наше командование, видя скопление войск на суше, не пошло по этому пути. Насколько знаю, ждали, что мы направим в район инцидента свои самолеты. Их бы мгновенно сбили, но при этом можно было повредить самостоятельно часть моста и объявить это агрессией Украины. Далее, пока мир бы переваривал эту информацию, ударная группа за один день по трупам прорвалась бы в Крым. А Мариуполь, Бердянск и Геническ остались бы в окружении", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Чорновил оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море.