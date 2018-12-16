Политолог спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией

Тарас Чорновил считает Кремль слишком слабым для полномасштабной агрессии.
Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил высказал мнение, что ядерная война между Россией и США маловероятна по причине технической слабости Москвы, которая, вместе с тем, регулярно нарушает условия договора.
Во время чата в Главреде он подчеркнул, что молчание Обамы, а затем и Трампа подзадоривает Путина.
"Путин каждую свою вылазку, которая сходит с рук, воспринимает как слабость западного мира и поощрения к нагнетанию напряжения. Москва уже очень давно не выполняет условия договора. Бесконтрольно создавала ракетные носители, оснащала их ядерными боеголовками, напичкала ракетами Калининградскую область, а сейчас нарушает договор о нераспространении ядерного оружия, завозя носители и, очевидно, боеголовки в оккупированный Крыму. Это критическая угроза для Европы, европейского командования НАТО и геополитическим интересам США. Конечно, угроза нарастает и для Украины", - подчеркнул Чорновил.
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По словам политолога, ранее в России был более благоприятный экономический климат, что позволяло тайно наращивать вооружение.
"Лафа закончилась, и как раз теперь США демонстрируют готовность восстановить гонку вооружений. В США финансово-экономический жирок есть, а в "путистане" - только кожа и кости", - констатировал эксперт.
Чорновил добавил, что ситуация напоминает аналогичную во времена холодной войны, когда Рейган подтолкнул СССР к распаду.
"С одной разницей: советские и американские ракеты взаимно могли уничтожить обе сверхдержавы. А сейчас все американские ракеты могут долететь до Раши, а российские угрожают только Европе", - сказал он.
Политолог подчеркнул, что сейчас отсутствует паритет ядерных вооружений, поэтому начать ядерную войну "может только самойубийца".
Напомним, во время чата в Главреде Чорновил заявил, что в России нет четко определенной системы престолонаследия, поэтому в случае смерти президента РФ Владимира Путина в борьбу за всласть вступят сразу несколько тиранов "помельче", что ослабит Москву.