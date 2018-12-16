В Донецкой области умер 15-летний украинский рекордсмен

Дима был самым юным в Украине директором библиотеки / Фото: Facebook/Дима Ружевич

В селе Сергеевка Донецкой области 14 декабря умер 15-летний Дима Ружевич, достижение которого было занесено в Книгу рекордов Украины.

"Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка Донецкой области, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью, вчера покинул этот мир… Его имя навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов в категории "дети" как гордость всей Украины", - написала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова

Дима был прикован к инвалидной коляске. В девять месяцев мальчику поставили диагноз "спинальная атрофия Верднига-Гофмана", и он все пятнадцать лет своей жизни мужественно боролся с болезнью и пытался быть обычным ребенком.

Умер Дима в больнице города Славянска Донецкой области.

/ Фото: Facebook/Лана Ветрова

Как известно, библиотеку в своей родной Сергеевке Дима создал, когда ему было 13 лет. Сейчас она насчитывает более двух тысяч экземпляров книг, которыми могут свободно пользоваться все жители данного населенного пункта.

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