Эксперт объяснил, что значит для Украины решение Гааги по "оккупационной сволочи" в Крыму

Что значит для Украины решение Гааги по Крыму / Reuters

То, что суд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтом, крайне важно для Украины и жителей полуострова.

Такое мнение высказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил во время чата на Главреде.

"Дело в том, что в отношении Крыма в Гааге расследуется не дело о вторжении и оккупации, а о нарушении прав человека против крымско-татарского народа, которое квалифицируется как имеющие признаки совершения геноцида. Но в ходе расследования и процесса суд формирует свою позицию по связанным с этим делом фактам. Именно таким образом и была определена юридическая квалификация вторжения на полуостров", – пояснил Чорновил.

Он напомнил, что РФ сначала долго делала заявления, что это "крымская самооборона в форме и с оружием, которые купила в военторге". "Но потом своих же пропагандистов подвел сам Путин, прямо признал, что "их там было". И была эта оккупационная сволочь еще до так называемого референдума. И медаль с очень интересной датой может быть надлежащим доказательством", – отметил экс-нардеп.

Он считает, что вышеуказанное определение Международного суда ООН в Гааге не стоит переоценивать: "Оно свидетельствует, что ни у кого уже нет сомнений, что же там произошло. Но именно в этом суде рассматривают только акт геноцида против крымских татар, а не ведение агрессивной и незаконной и необъявленной войны с полным нарушением всех норм международных конвенций. Такие дела рассматривают в другом заведении той же Гааги – в международном трибунале. К сожалению, его время еще не пришло. Но придет, точно придет. И тогда определение, данное международным судом, немножко упростит работу прокурорам".

Что же касается самого рассмотрения нынешнего дела, то определенные правовые последствия все же имеются.

"Когда происходит международный вооруженный конфликт, и вследствие этого какие-то территории занимает другое государство, то здесь действуют Женевские конвенции, которые, в частности, очень четко определяют правила поведения с населением на оккупированных территориях. Что касается всех жителей Крыма, в том числе и крымских татар, и украинцев, то эти конвенции грубо нарушены во всех их пунктах", – резюмировал Черновил.

Ранее пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности псковским десантникам и спецназу "за умелые действия весной 2014 года". Деталями спецоперации на аннексии украинского полуострова поделился мэр Пскова.

Напомним, руководство оборонного ведомства РФ пост-фактум признало "своими" российских военнослужащих из Пскова, погибших в августе 2014-го в жестоких боях под Луганском.