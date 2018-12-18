"С*ка, вали отсюда": в Одессе под елкой подрались Деды Морозы

18 декабря 2018, 00:45

Сказочные персонажи не поделили территорию.

Деды Морозы даже не подумали, что в них после драки перестанут верить дети / Фото: скриншот из видео

В центре Одессы в присутствии большого количества прохожих, в том числе детей, два Деда Мороза устроили жестокую драку.

Как сообщает Думская, один Дед Мороз фотографировался с детворой около елки на Дерибассовской, а затем подошел другой и начал его прогонять с якобы своей территории.

Со словами "с*ка вали отсюда" они кинулись друг на друга, устроив мордобой, на который испуганно реагировали женщины и дети.

Позже один из Дедов Морозов рассказал, что к нему подошла Снегурочка и потребовала деньги за возможность работать в центре города.

"Это помощник инспектора "Муниципальной стражи". Она собирает дань! Неофициально. Я уже четвертый год работаю на Дерибасовской Дедом Морозом. Мы не облагаемся никакой данью, никакими налогами. Дедов Морозов ни при царе-батюшке, ни при "красных", никто никогда не трогал. Ко мне подошли и требуют от меня дань, это, честно говоря, наглость, беспредел и развод три в одном!", - заявил один из потерпевший, уверяя, что его избили после того, как он отказался платить.

В городской администрации заверили, что местный чиновник действительно подходил к мужчинам, однако лишь для того, чтобы сделать замечание из-за их неподобающего поведения. В мэрии уверяют, что не берут плату за подработку Дедом Морозом в праздники на центральных улицах Одессы.

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