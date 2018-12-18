Епифаний решил перенести Рождество

Будут ли переносить празднование Рождества в Украине / traditions.in.ua

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал возможность переноса празднования Рождества в Украине с 7 января (православное Рождество) на 25 декабря (Рождество католическое).

По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

"Мы должны реформироваться. Если мы живем в этом обществе. Если мы стремимся в дальнейшем плодотворно работать. Использовать все современные технологии и работать с нашей молодежью. В этом случае мы должны постепенно, мудро и трезво воплощать эти реформы", – заявил он в эфире телеканала ICTV.

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При этом митрополит Епифаний признал, что данный вопрос может внести смуту в общество: "Конечно, если говорить про какие-то решительные реформы, то это может внести раскол в Церковь".

Епифаний не уточнил, поддерживает ли перенос Рождества в перспективе: "Приближается празднование Рождества Христова. Вот календарный вопрос: можем ли праздновать Рождество 25 декабря или не можем? Это может внести смуту, это может внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться постепенно, разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в Церковь".

Ранее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. По словам архиепископа, идея празднования Рождества 25 декабря имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

Католическое Рождество-2018 в Украине: выходной

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

В 2018 году украинцы получили длинные выходные в декабре-2018 благодаря католическому Рождеству. Они выпали на 23, 24 и 25 декабря.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными.

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.