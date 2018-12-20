Аналитик назвал самый большой успех и провал Украины в 2018-м

20 декабря 2018, 05:50

Наша страна ощипывает российского двуглавого петуха-мутанта, аж пух летит, считает экс-нардеп.

Эксперт полагает, что самый большой успех Украины во внешней политике в 2018-м — сохранение и усиление на Западе политики санкций против РФ
Самый большой успех Украины во внешней политике в 2018-м — сохранение и усиление на Западе политики санкций против РФ, полагает эксперт / Главред

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что в 2018 году самый большой успех Украины во внешней политике — сохранение и усиление на Западе политики санкций против России, а провалом является отсутствие алгоритма усиления отношений с Китаем.

Наша страна добилась триумфа в церковной сфере, фактически, начат демонтаж "русского мира", рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"В реальной внешней политике редко применяются категоричные формулировки. Но успехом этого года можно назвать сохранение и усиление политики санкций против РФии, хотя нам уже накликали их отмену. Также углубление (жаль, что не расширение) антипутинской коалиции", — отметил собеседник.

По его словам, еще безусловный позитив — настолько сильное использование американского фактора. "Морально — большое достижение признания в США Голодомора геноцидом украинского народа. Это не мелочи!" — добавил экс-депутат.

Чорновил подчеркнул, что это символика, на которой построены внешние отношения. "Но самый невероятный триумф — это ситуация с Томосом и автокефалией. Для Украины — это вопрос даже не века, а тысячелетия. Для Москвы так же, но со знаком минус. Фактически, начат демонтаж "русского мира". И это, прежде всего, не гуманитарная, а международная политика, поскольку там было приложено больше всего усилий", — подчеркнул аналитик.

"Теперь о потерях, негативе, провалах. Объективно провалом еще долго будут завершаться все наши усилия остановить, сдержать рашистских агрессоров. Можно было сделать больше? При идеальной помощи Запада, возможно, что да. Но поддержка не всегда была такой единодушной и мощной, как хотелось", — сказал эксперт.

"А самим? Ну просто вспомним соседей нацистской Германии с 1937 по 1940 год. У них тоже был провал внешней политики, но и шансов у них тогда не было. А мы до сих пор не упали, не исчезли, не сдались, не дали возможности безнаказанно начать наступательную операцию и еще и ощипываем российского двуглавого петуха-мутанта, аж пух летит", — подчеркнул он.

Читайте такжеЭксперт сказал, когда похороны "русского мира""Поэтому здесь вопрос провала не совсем однозначный. У нас нет успеха в Венгрии, ухудшилась ситуация в ряде стран, как Австрия или Словакия, но это можно пересилить. Плохо, что задерживаемся с реакцией на изменения в Италии. А главное — до сих пор нет алгоритма усиления отношений с Китаем", — заявил собеседник.Ранее бывший министр экономики, заслуженный экономист Виктор Суслов говорил Главреду, что самым большим провалом властей Украины в 2018 году является существенное ослабление социальной политики.

Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

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