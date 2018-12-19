Российский политолог спрогнозировала отношения Киева и Москвы после украинских выборов

Политолог считает, что после выборов Киев и Москва могут начать диалог / Фото: REUTERS

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова высказала мнение, что многочисленные надежды на возможность урегулирования конфликта между Украиной и Россией потерпели фиаско, несмотря на ряд попыток.

Во время чата в Главреде эксперт подчеркнула, что вероятность размещения миротворцев на Донбассе стала на некоторое время надеждой на стабилизацию ситуации.

" Я, честно, говоря, не вижу никакого прогресса в разрешении конфликта между Россией и Украиной. А вернее – в выходе из необъявленной войны между двумя странами. Некоторую надежду создала идея миротворческих сил и согласие Путина (в разговоре с Меркель) ее обсуждать. Но оказалось, что Россия все еще воспринимает идею миротворческих сил, как охрану миссии ОБСЕ без расширения их полномочий на границу России и Украины. В этом случае сама идея теряет смысл", - сказала спикер.

По словам Шевцовой, еще одним шансом для налаживания отношений между странами могут стать выборы президента, которые в Украине состояться в 2019 году.

"Но после президентских выборов в Украине можно ожидать оживления двустороннего диалога по вопросам умиротворения", - подытожила политолог.

Напомним, во время чата в Главреде Шевцова заявила, что Кремль швырнул РФ обратно в ее уникальность, в состояние дремучести.