Управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко

В последнее время участились случаи мошенничества с недвижимостью. Переоформление квартиры или наследства запросто могут обернуться для нового владельца сюрпризом, что жилье уже кому-то принадлежит.

Управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко рассказал как проворачиваются схемы по присвоению чужого жилья.

По его словам ситуации, когда квартирные аферисты получают доступ в реестр имущественных прав на недвижимое имущество, не редкость для www.kasyanenko.com.ua.

"Недавно к нам обратился Иван Т., которому его соседкой была завещана в наследство квартира. Проблема была в том, что после ее смерти в 2012 году Иван не смог оформить право собственности - выяснилось, что в 2010 году старушка продала недвижимость, о чем есть запись в реестре от частного нотариуса. По словам Ивана Т., этого быть не могло, так как соседка до самой смерти проживала в квартире и платила по счетам, - рассказывает Дмитрий Касьяненко. - Адвокаты ЮК "Касьяненко и партнеры" получили объяснения нотариуса, якобы проводившую куплю-продажу в 2010 году. Она подтвердила, что не удостоверяла сделку, а право собственности было оформлено на основании незаконного проникновения в гос реестр через ее подпись, а имея доступ к реестру недвижимости, аферисты легко могут переоформить квартиру. ЮК добилась признания права собственности на жилье в порядке наследования по завещанию и возвращения имущества из незаконного владения".

По словам Касьяненко, охота на пожилых людей у аферистов - излюбленное занятие. Зачастую они первыми узнают об их смерти и делают попытки увести наследство из-под носа настоящего наследника.

"За консультацией к нам обратился Андрей Ч., которому завещала квартиру в наследство пожилая одинокая знакомая. Он узнал, что "работают" рейдеры, когда обратился к нотариусу принимать наследство, а наследственное дело уже было открыто в другой нотариальной конторе и на него претендовал внук покойной, - вспоминают в ЮК "Касьяненко и партнеры". - Это удивило нашего клиента, поскольку он знал, что родни у его знакомой нет. Наши юристы добились, чтобы комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации изучила дело, а суд признал право собственности за Андреем Ч.".

На www.kasyanenko.com.ua отмечают, что жертвами аферы могут стать не только простые люди, но и юр лица. Дмитрий Касьяненко рассказал, что приходилось защищать даже имущественные права застройщика. "Был случай, когда квартиру украли прямо у жилищно-строительного кооператива, подделав акт приема-передачи и перерегистрировав право собственности на нее. Аферисты даже попытались запутать цепочку, перепродав жилье, - вспоминает Касьяненко. - Мы ходатайствовали о предоставлении материалов регистрационного дела, копий материалов уголовного производства, проведении почерковедческой экспертизы на актах приема-передачи в рамках уголовного производства и т.д. Суд вынес решение в нашу пользу, и застройщик вернул свое имущество".