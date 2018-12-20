"Украина – детонатор ядерной войны": Маломуж рассказал, кто заинтересован в ядерном апокалипсисе

Ядерная ракета, Россия / фото: politikus.ru

Угроза ядерной войны на сегодня действительно существует.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Военные действия в Сирии и Украине, а также действия Северной Кореи, Ирана и ИГИЛа могут привести к ядерному конфликту и глобальной катастрофе – именно в этих проблемах кроются детонаторы ядерного противостояния", – рассказал он.

Читайте также"Путин всех захватит с собой на тот свет": предсказания Нострадамуса-2019 подтвердило ядерную войну Украины с РФПо его словам, именно обострение ситуации в Украине, Сирии, КНДР, на Среднем и Ближнем Востоке может запустить более мощные военные действия. А в перспективе прямая конфронтация глобального военного характера грозит привести к тому, что одна из сторон может прибегнуть к использованию ядерного оружия. А если это сделает одна сторона, то сразу же аналогично ответит другая.

Однако противник Украины – Россия – наравне с цивилизованными странами заинтересована в том, чтобы не допустить ядерных ударов, отметил Маломуж.

"Не все в России хотели бы попасть в рай таким образом – в результате ядерной войны. И российская элита, и бизнес, и российские граждане не хотят ядерной войны. Да и сам Путин на самом деле этого не хочет, но угрожать ею он будет. Ведь он знает, что единственное, чем он может давить на страны Евросоюза и НАТО, а также США – это российское ядерное оружие", – пояснил экс-глава разведки.

Но в то же время Путин стремится показать себя как миротворец, то есть он не настроен первым применять ядерное оружие, уточнил Маломуж. Поэтому Путин уверяет, что русские – "мирные люди" и не будут первыми наносить ядерный удар, добавил он.

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией"Поэтому слова Путина, прозвучавшие на Валдае, о том, что россияне – как мученики – попадут в рай, призваны подчеркнуть мысль, что Россия – не агрессор, а жертва и мученик. А агрессором являются Запад, США, которые могут первыми использовать ядерное оружие. В большей степени это был месседж для русского народа, чтобы он не сомневался, что Россия является мирной страной, которая выступает против ядерного оружия, но, если американцы прибегнут к ядерному оружию, россияне будут мучениками перед Богом", – резюмировал эксперт.

Напомним, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал об угрозе ядерной войны. "Угроза ядерной войны как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если не дай Бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты", – отметил он.