"Конец правления Путина": эксперт спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ

России нужно избавиться от стереотипов в отношении украинского государства, полагает политолог.
Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что после конца "правления" президента Российской Федерации Владимира Путина вряд ли можно надеяться на нормализацию отношений между РФ и Украиной.
Захваченный Россией Крым стал критерием российского патриотизма и лояльности, государственной скрепой, рассказала эксперт во время чата на Главреде.
По ее словам, даже после ухода Путина проблема нормализации (российско-украинских отношений — Ред.) будет мучительной, ведь возникшие стереотипы не так легко искоренять.
"Неясно, в какой степени сам Крым с его новой политической и социальной конфигурацией будет готов к возвращению в Украину. Мне кажется, Украина может стать для Крыма вожделенной мечтой при условии ее успеха! Или я ошибаюсь?" — задалась вопросом Шевцова.
Собеседница полагает, что все зависит от того, избавится ли Россия от стереотипов в отношении Украины — "наша окраина", "братский народ". "Короче, все зависит от того, когда Россия излечится от своей державности, которая заставляет унижать и подавлять окружающий мир", — подчеркнула политолог.
"Когда Россия поймет ценность человеческой жизни и выйдет из исторического тупика. Отношение к Украине для нас будет важным критерием того, что мы излечились, — полагает доктор наук. Но сам процесс излечения будет для нас трудным и мучительным. И Украина будет мучительно искать новый формат отношений с Россией. Но ведь мы обречены жить рядом. И нас связывает многое — не только нынешняя драма", — заявила эксперт.
Читайте такжеРоссийский социолог назвал преемника Путина"Но неизбежность новых отношений не означает, что мы их найдем быстро и стремительно. Вне зависимости от смены власти в России, перешагнуть через кровь, которая пролилась по нашей вине между нашими странами, будет очень трудно…", — полагает исследователь.
Ранее Лилия Шевцова говорила Главреду, что РФ попытается использовать факт прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве для оправдания своих действий в отношении украинского государства.
Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.
На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.