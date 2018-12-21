"Конец правления Путина": эксперт спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ

После конца "правления" Владимира Путина вряд ли можно надеяться на нормализацию российско-украинских отношений, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что после конца "правления" президента Российской Федерации Владимира Путина вряд ли можно надеяться на нормализацию отношений между РФ и Украиной.

Захваченный Россией Крым стал критерием российского патриотизма и лояльности, государственной скрепой, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По ее словам, даже после ухода Путина проблема нормализации (российско-украинских отношений — Ред.) будет мучительной, ведь возникшие стереотипы не так легко искоренять.

"Неясно, в какой степени сам Крым с его новой политической и социальной конфигурацией будет готов к возвращению в Украину. Мне кажется, Украина может стать для Крыма вожделенной мечтой при условии ее успеха! Или я ошибаюсь?" — задалась вопросом Шевцова.

Собеседница полагает, что все зависит от того, избавится ли Россия от стереотипов в отношении Украины — "наша окраина", "братский народ". "Короче, все зависит от того, когда Россия излечится от своей державности, которая заставляет унижать и подавлять окружающий мир", — подчеркнула политолог.

"Когда Россия поймет ценность человеческой жизни и выйдет из исторического тупика. Отношение к Украине для нас будет важным критерием того, что мы излечились, — полагает доктор наук. Но сам процесс излечения будет для нас трудным и мучительным. И Украина будет мучительно искать новый формат отношений с Россией. Но ведь мы обречены жить рядом. И нас связывает многое — не только нынешняя драма", — заявила эксперт.

Читайте такжеРоссийский социолог назвал преемника Путина"Но неизбежность новых отношений не означает, что мы их найдем быстро и стремительно. Вне зависимости от смены власти в России, перешагнуть через кровь, которая пролилась по нашей вине между нашими странами, будет очень трудно…", — полагает исследователь.

Ранее Лилия Шевцова говорила Главреду, что РФ попытается использовать факт прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве для оправдания своих действий в отношении украинского государства.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.