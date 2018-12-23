"Королевская комбинация": астролог рассказал, когда закончится война на Донбассе

Астролог спрогнозировал окончание войны на Донбассе / informator.su

Ситуация на Донбассе в 2019 году не будет отличаться от той, которая была в 2018, заявил известный астролог Влад Росс.

По сего словам, судьбоносных изменений на Донбассе стоит ждать в результате "королевской комбинации": соединения Юпитера и Сатурна в знаке зодиака Водолей, что изменит очень многое не только на востоке нашей страны, но и на большей части Восточной Европы.

"Большие перемены на востоке Украины начнутся со второй половины 2020 года, когда там перестанут стрелять. А в 2021 году на Донбассе уже точно стрелять не будут", — подчеркнул астролог в интервью Фактам.

Напомним, ранее Влад Росс раскрыл главную тайну Путина.