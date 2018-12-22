Украинцев с 1 января лишат донорских органов

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Все операции по пересадке органов в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. О.О.Шалимова будут приостановлены уже с 1 января 2019 года, в случае, если Рада не отсрочит вступление в силу нового зона о трансплантации.

Об этом сообщил директор института - заведующий отделением хирургии желудочно-кишечного тракта Александр Усенко, передает УНН.

"Если этот закон не отсрочат, а это не сделано, то я не имею права работать. С 1 января вся трансплантация - вне закона. Я у нас в институте не имею права делать трансплантации", - сказал Усенко.

При этом очередь на трансплантации расписана на четыре месяца вперед.

"Мы не будем делать эти операции. Мы готовы, но мы не имеем права по закону это делать", - подчеркнул Усенко.

Напомним, в июне этого года президент Петр Порошенко подписал закон №2386а-1, разрешающий в стране посмертное донорство.

Со следующего года каждый гражданин может при жизни согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию о позиции человека будет храниться в Единой государственной информационной системе трансплантации.

По данным нардепа БПП и главы комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, в Украине ежегодно проводят 130 операций по трансплантации.