Стала известна судьба скандального KFC в киевском Доме профсоюзов

ukrinform.ru

Американской сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) решила закрыть свое заведение в Доме профсоюзов в центре Киева.

Об этом сообщили в общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" в Facebook.

"Приветствуем решение KFC закрыть фаст-фуд в Доме профсоюзов на Майдане Независимости. Хорошо, что бизнес прислушивается к мнению общественности и наших семей", - сказано в сообщении.

21 ноября, возле Дома профсоюзов в Киеве радикалы C14 провели акцию протеста в связи с открытием в здании ресторана сети KFC, которая переросла в стычки с правоохранителями. В организации сообщили о задержании "около семи" активистов, которых позже отпустили.

Пользователи украинского сегмента Facebook устроили "набег" на страницу ресторана в соцсети и обвалили ее рейтинг с 5 звезд до 1.

В ночь на 19 февраля 2014 года во время Майдана в здании Дома профсоюзов, где располагался штаб активистов, в ходе штурма сотрудниками СБУ произошел пожар, в результате которого погибли два человека.