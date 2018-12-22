"Боимся не увидеть Порошенко на Новый год": жители освобожденного хутора жалуются на отсутствие света и магазина

Украинский флаг принес в хутор негативные изменения / Фото: скриншот из видео

Хутор с говорящим названием Свободный в Луганской области украинские военные освободили три месяца назад.

В комментарии Громадському местные жители рассказывают, что раньше эта территория считалась "серой зоной", а теперь официально стала частью Украины.

"Нас освободили от магазина, от света, от воды, выселили две улицы. Осталось из двух сотен всего 20 человек", - рассказывает одна из жительниц Свободного.

Люди рассказывают, что с приходом украинских военных в населенном пункте появилась военно-гражданская администрация. Однако на просьбы жителей чиновники не реагируют, а лишь щедро раздают обещания.

При освобождении хутора после штурма был оборван электрический кабель, что привело к отсутствию света. Новые провода уже якобы закупили, однако не могут восстановить напряжение из-за ежедневных обстрелов.

"Боюсь, что Порошенко по телевизору на Новый год не увижу", - рассказывает местная жительница, которая жалуется на трехмесячное отсутствие света.

Как ранее сообщалось, населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге в Донецкой области взят под контроль бойцов ССО.