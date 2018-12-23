Украинцев обяжут соглашаться на секс

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С 11 января 2019 года в Украине вступают в силу изменения в Уголовный кодекс, которые уточняют понятия "изнасилование" и "сексуальное преступление".

Как пишет издание Страна.uа, таким образом Украина станет одиннадцатой европейской страной, где сексуальные действия без добровольного согласия будут квалифицироваться как изнасилование.

Издание отмечает, что летом 2018 года одним из наиболее обсуждаемых событий в уанете стало то, что в Швеции вводится принцип обязательного получения согласия на секс.

7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за введение закона "О предупреждении и противодействии домашнему насилию", который похож на шведский.

"Закон абсолютно сырой. Простой пример: что делать, если партнер сначала согласился, а потом начал шантажировать тем, что якобы не давал согласия и его изнасиловали? Четко согласие нигде не регламентируется, даже при написании соответствующей расписки после полового акта позиция одного из участников запросто может измениться, мол это лицо говорило четкое "нет". А расписку вынуждено было написать под давлением", - рассказал изданию собеседник из прокуратуры.

Ранее сообщалось, что группа американский ученых и медиков после долгих исследований установили еще одно полезное свойство регулярного секса для женского здоровья.