В Киеве спасатели не могут потушить охваченный огнем известный ресторан

Пожарные не могут попасть в помещение, поэтому информации о пострадавших пока нет.
В Киеве на Лесном массиве произошел пожар в известном ресторане "Чумацкий шлях".
По информации паблика Dtp Kiev Info, на месте происшествия работают несколько машин пожарных и карет скорой помощи.
Очевидцы инцидента рассказывают, что спасатели из-за мощного огня не могут попасть в середину ресторана, поэтому информация о пострадавших пока официально не обнародована.
Более подробная информация о чрезвычайном происшествии уточняется.
Напомним, во время пожара и ряда взрывов на рождественской ярмарке во Львове один из прохожих начал оказывать квалифицированную помощь раненным до приезда скорой.