В Киеве спасатели не могут потушить охваченный огнем известный ресторан

23 декабря 2018, 21:13

Пожарные не могут попасть в помещение, поэтому информации о пострадавших пока нет.

В Киеве произошел пожар на СТО
Спасатели не могут пройти в помещение ресторана из-за огня / kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на Лесном массиве произошел пожар в известном ресторане "Чумацкий шлях".

По информации паблика Dtp Kiev Info, на месте происшествия работают несколько машин пожарных и карет скорой помощи.

Очевидцы инцидента рассказывают, что спасатели из-за мощного огня не могут попасть в середину ресторана, поэтому информация о пострадавших пока официально не обнародована.

Более подробная информация о чрезвычайном происшествии уточняется.

Напомним, во время пожара и ряда взрывов на рождественской ярмарке во Львове один из прохожих начал оказывать квалифицированную помощь раненным до приезда скорой.

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Киев пожар ресторан огонь спасатели
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