В Киеве спасатели не могут потушить охваченный огнем известный ресторан

Спасатели не могут пройти в помещение ресторана из-за огня / kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на Лесном массиве произошел пожар в известном ресторане "Чумацкий шлях".

По информации паблика Dtp Kiev Info, на месте происшествия работают несколько машин пожарных и карет скорой помощи.

Очевидцы инцидента рассказывают, что спасатели из-за мощного огня не могут попасть в середину ресторана, поэтому информация о пострадавших пока официально не обнародована.

Более подробная информация о чрезвычайном происшествии уточняется.

Напомним, во время пожара и ряда взрывов на рождественской ярмарке во Львове один из прохожих начал оказывать квалифицированную помощь раненным до приезда скорой.