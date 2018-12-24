Военный эксперт рассказал, как стоит проводить деоккупацию Донбасса

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Бывший глава Службы внешней разведки Украины и военный эксперт Николай Маломуж во время чата для "Главреда" рассказал о том, как, по его мнению, нужно решать проблему деоккупации "Донбасса". "Мы должны исходить из того, что мы возвращаем Донбасс как часть унитарного и независимого государства. И никакие вопросы об автономии или федерализации не могут возникать, потому что Украина - единое государство. Поэтому никакой возможности для Донбасса получить автономию или надеяться на федеративное устройство страны нет", - высказался он.

Читайте также"Красные линии". Аваков раскрыл свою стратегию деоккупации ДонбассаКроме того, Маломуж дал прогноз по поводу того, как будет восстанавливаться районы Донбасса после деоккупации: "Мы вернем эти территории, но уже обновленные, то есть они уже будут демилитаризованные. Кроме того, Донбасс будет площадкой для привлечения инвестиций в Украину. То есть инвестиции должны пойти в Донбасс и в другие сектора экономики нашего государства. На Донбассе, в первую очередь, нужно будет восстановить инфраструктуру, школы и детсады, построить новые фабрики и заводы или восстановить старые, но на новой качественной основе, без олигархов, без криминала. То есть это будет существенным обновлением этого региона - за счет тех людей, которые там есть, за счет тех людей, которые вернутся на Донбасс (1,65 миллиона), и это люди с менталитетом нормальных цивилизованных стран", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее Маломуж спрогнозировал, что будет с РФ после Владимира Путина, а также оценил шансы Украины на восстановление ядерного потенциала.