Только после расписки. В Украине с 2019-го заработает закон "о согласии на секс": подробности

Секс. Иллюстративное фото / Sibnet

С 11 января 2019 года наберут законную силу изменения в Уголовный кодекс Украины, резко расширяющие трактование понятия "изнасилование" и "насилие сексуального характера".

За соответствующий законопроект, официально называемый "О предупреждении и противодействии домашнему насилию" депутаты Верховной Рады проголосовали еще в декабре 2017-го.

Теперь в украинском УК сексуальные действия, совершенные без четко артикулированного добровольного согласия партнера, будут однозначно квалифицироваться правоохранителями как изнасилование или секс-насилие. Такая трактовка в полной мере соответствует позиции Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ вынес постановление, согласно которому государство обязано расследовать каждый половой акт, осуществленный без согласия потерпевшего лица, даже если оно не сопротивлялось сопротивления.

Читайте такжеСекс-педагог рассказала о новом опасном подростковом эротическом развлеченииКроме того, теперь в Украине составом преступления будет считаться "пенетрация (проникновение - "Главред") в тело человека без его добровольного согласия". В случае же, если один из партнеров не сказал второму четкое "да" либо просто молчал перед сексом, то такое положение вещей следует однозначно трактовать как несогласие.

Также с января 2019-го потерпевшая/потерпевший не обязаны в суде доказывать, что пытались оказывать сопротивление секс-насилию.Как считают эксперты по уголовному праву, с такими изменениями в законодательстве единственным адекватным способом подтвердить согласие на интим станет расписка - по типу долговой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады усилили наказание за секс с несовершеннолетними.