В Сети показали, как в Украине супермаркеты торгуют просроченными товарами

Просроченная рыба / Сергей Туровский

Сергей Туровский, ветеран Антитеррористической операции, проживающий в городе Ровно, поделился с пользователями Сети своим возмущением — в супермаркете ему продали просроченный товар, истекший срок годности которого сотрудники пытались замаскировать с помощью переклеенной этикеткой.

"Купил я в "Нашем крае", что на улице Дорошенко, копченую рыбку. Принес домой, а она... К этикетке — этикетка переклеена. Конечно, на следующий день занес… назад", — написал он и подтвердил свой рассказ фото.

По словам Туровского, деньги за товар возвратили, несмотря на то, что чек он не сохранил. Однако из беседы с администратором супермаркета ветерану АТО стало понятно, что практика с переклеиванием этикеток используется в этой точке торговли постоянно.

Напомним, ранее в Сети выложили фото невкусных "сюпризов" в продуктах из супермаркетов.