Дипломат рассказал, как Украине стоит решать проблемы в отношениях с соседями

Флаг Украины / Униан

Дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко во время чата для "Главреда" дал оценку ситуации, сложившейся в отношениях Украины с Венгрией, Польшей и Румынией.

Это (открытие в Берегово Венгрией бесплатных курсов украинского языка для местных венгров - "Главред") - красиво. Это выглядит как красивый жест Венгрии. Венгры уже не впервые делают что-то в пику Украине, и каждый раз им это удается. И это, честно говоря, вызывает раздражение и стыд, но не из-за действий Венгрии, а из-за своей власти. Да, конечно, Украина должна обеспечивать интересы своих граждан: и способствовать изучению украинского языка, и изучению венгерского языка, и обеспечивать их вакцинами, и всем другим необходимым. Это должен делать не Венгрия, а Украина", - высказался он.

Кроме того, Яременко утверждает, что в повышение градуса напряжения в отношениях Украины с соседями немалую лепту вносит и РФ.

"Россия имеет достаточно разветвленную структуру спецслужб и дипломатии, она умеет вовремя замечать проблемы других и пытается на них играть. Через беспринципность, через игнорирование норм международного права России легче спекулировать и играть на проблемах соседей или иностранных государств, чем другим странам", - полагает эксперт.

Читайте такжеБогдан Яременко: Ядерна війна може розпочатися з розлитої пляшки горілки на пусковому пультіТакже Яременко считает, что официальному Киеву обязательно стоит искать и находить пути нормализации отношений с Будапештом, Бухарестом и Варшавой.

"Проблемы с Венгрией, Польшей, Румынией и Белоруссией у нас будут, даже если Россия куда-то исчезнет. Потому что между соседними государствами всегда есть проблемы. Без всякого исключения история всех соседних государств - это история войн, конфликтов. Можно акцентировать внимание на этом, а можно - на том, что это история культурного проникновения, история торговли и так далее. У нас нет системных проблем с Венгрией, Польшей, Румынией. С Белоруссией - есть, потому что это союзное государство для Российской Федерации, фактически под эгидой России обязана проводить политику на уничтожение Украины. А вот Венгрия, Польша и Румыния - это страны, с которыми мы всегда должны уметь договариваться. Это, скорее, союзники и друзья, с которыми могут быть проблемы, пусть даже и серьезные, чем когда-либо я поверю, что это наши враги" - подытожил он.

Напомним, ранее Яременко спрогнозировал, грозит ли России потеря территорий, а также рассказал о том, что дало Порошенко военное положение в Украине.