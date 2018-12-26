Из-за снегопадов в Украине закрыты трассы: куда не стоит

На украинских дорогах огромные заторы из-за снега / facebook.com/dtp.kiev.ua

По последним данным, полностью – со всех сторон – перекрыт въезд в Полтавскую область.

На трассе Полтава – Киев затор из-за непогоды достигал 11 километров. Снежные заносы тут достигали человеческого роста. Тем, кто застрял на трассе и нуждается в помощи, советуют набирать 101 или 102.

Уже открыты дороги на Днепропетровщине.

Синоптики утешили: до 1 января таких сильных снегопадов больше не предвидится. Как рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, циклон, ответственный за непогоду, покинул территорию Украины.

В то же время до сих пор частично ограничено движение для пассажирского и грузового транспорта на четырех участках в Кировоградской и Черкасской областях. Помимо Полтавщины непростой также остается ситуация и на Харьковщине, Сумщине.

Читайте такжеВ Украине обесточены более 400 населенных пунктовХуже всего дела обстоят в Полтавской области: тут отменены десятки пассажирских рейсов, машины до сих стоят в заторах на трассах. Судя по ситуации на дорогах, некоторым водителям и сегодня придется ночевать в машинах. Въезд в Полтавскую область обещают открыть только завтра, 27 декабря, после 12:00.

В Кировоградской области снова пошел снег, теперь еще и с дождем. Инженерная техника работает без остановок. Но сильный ветер снова наметает снег на дороги. На завтра тут снова объявлено штормовое предупреждение.

В Сумской области расчищены почти все дороги, кроме трассы на Полтаву через райцентр Зеньков, возобновлено движение курсовых автобусов. Сейчас на Сумщину ехать вполне безопасно, заверили журналисты.

Ранее синоптики рассказали, когда утихнут метели и уточнила погоду на Новый год 2019 в Украине. К нам идет очередной циклон.

В свою очередь в ГСЧС предупредили, что 26-27 декабря по всей Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий.