"Украину ждут очень серьезные проблемы": дипломат спрогнозировал результат строительства Северного потока-2

27 декабря 2018, 00:06

Эксперт полагает, что Киеву предстоит сделать выбор между партнерами и их интересами.

Северный поток-2, по мнению дипломата, будет достроен / Фото: REUTERS

Дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко высказал мнение, что Германии будет непросто отказаться от строительства Северного потока-2 и разрушения партнерских отношений с Кремлем.

Во время чата в Главреде он отметил важность для Берлина, который производит много качественных и дорогостоящих товаров, продолжения сотрудничества с Москвой в целях собственного финансового благополучия.

"Германия производит гораздо больше, чем может сама потреблять, и ей надо где-то это продавать. При этом Германия производит чрезвычайно качественный и дорогой продукт, поэтому не все могут купить его. А у России деньги есть, поэтому для Германии она - ключевой партнер", - сказал дипломат.

По словам Яременко, Северный поток-2 будет достроен и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий.

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"Ведь, получается, немцы вынуждены не только вводить санкции против России, но и страдать от американских санкций из-за России и из-за интересов Украины. Это будет создавать для нас в ближайшей перспективе очень серьезные проблемы с Германией", - отметил он.

Дипломат убежден, что Киеву необходимо определиться с выбором партнеров, поскольку Украина поддерживает, как санкции США против Германии из-за строительства газопровода, так и антироссийские санкции Европы.

"Сегодня мы призываем Германию и Евросоюз применить санкции против России из-за ее действий в Азовском и Черном морях, но в то же время радуемся санкциям США против Германии. Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор", - подытожил он.

Напомним, ранее Яременко спрогнозировал, грозит ли России потеря территорий, а также рассказал о том, что дало Порошенко военное положение в Украине.

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Россия Украина Германия партнеры Северный поток-2 Богдан Яременко чат Главреда
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