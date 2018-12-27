Чудо-женщина: Жительницы Ровенщины родила восемнадцатого ребенка

Младенец / tsn.ua

В Ровенской области женщина родила очередного, уже восемнадцатого по счету, ребенка − девочку.

Соответствующее сообщение в четверг, 27 декабря, опубликовал губернатор регионам Алексей Муляренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным чиновника, мать-героиня Людмила Петровна Ковалевич постоянно проживает в селе Познань Рокитновского района Ровенщины.

Как отметил губернатор, и роженица, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше родила ребенка несовершеннолетняя украинка.