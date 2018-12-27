Чудо-женщина: Жительницы Ровенщины родила восемнадцатого ребенка

Роды прошли нормальны - и мать, и младенец чувствуют себя хорошо.
В Ровенской области женщина родила очередного, уже восемнадцатого по счету, ребенка − девочку.
Соответствующее сообщение в четверг, 27 декабря, опубликовал губернатор регионам Алексей Муляренко на своей странице в социальной сети Facebook.
По данным чиновника, мать-героиня Людмила Петровна Ковалевич постоянно проживает в селе Познань Рокитновского района Ровенщины.
Как отметил губернатор, и роженица, и ребенок чувствуют себя хорошо.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше родила ребенка несовершеннолетняя украинка.