"Теракты, взрывы или новая война": астролог рассказал, когда в Украине наступит мир

Влад Росс / Главред

В Украину мир придет не раньше 2020 года, заявил известный астролог Влад Росс.

По его прогнозу, 2019 год не будет мирным, в частности, будет сохраняться серьезная и напряженная ситуация на Ближнем Востоке, где может вновь возродится ИГИЛ.

"Нас ждут затмения в январе и в июле-августе – это будут самые опасные периоды, когда могут происходить теракты, взрывы, возобновления войн. Будет продолжаться война в Сирии, и туда еще могут вписаться Израиль и Иран", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Напомним, Влад Росс рассказал, как нужно встречать год Желтой Земляной Свиньи.

Отметим, ранее астролог дал неожиданный прогноз на президентские выборы.