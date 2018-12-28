В Кривом Роге обвалилось здание кинотеатра: опубликовано фото

Результаты обвала / ГСЧС Украины

На проспекте имени Юрия Гагарина в Кривом Роге рухнула крыша здания, в котором некогда работал кинотеатр "Салют".

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь ГСЧС по Днепропетровщине Дарья Гречишин.

"Есть информация, Кривой Рог. Нам поступило сообщение и сейчас выехали туда с пожарно-спасательной части. Это у нас только оперативная информация. О пострадавших пока сведений нет, – заявила она.

Также известно, что вызов к спасателям поступил в 11.42. Общая площадь здания бывшего кинотеатра 1200 "квадратов". Площадь обвала составила около 300 "квадратов" – оказались повреждены несущие конструкции, стены и крыша. Во время инцидента на территории находился один человек - охранник, которому удалось выйти самостоятельно.

По данным Гречишин, здание "Салюта" давно не никак не использовалось и было отключено от газоснабжения, водоснабжения, отопления.

Результаты обвала / ГСЧС Украины

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге произошло столкновение поездов.